В Великобритании подтвердили первый случай коронавируса у кошки

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании рассказали о первом случае выявления в стране коронавирусной инфекции у кошки. Угрозы передачи инфекции от домашних животных людям нет, приводит ТАСС официальное сообщение Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.

Кошка заразилась от своих хозяев, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Симптомы заболевания у животного были выражены слабо, через несколько дней кошка выздоровела.

В сообщении подчеркивается, что нет свидетельств для предположения, что животное передало болезнь своим хозяевам или другим домашним питомцам, а также того, что домашние животные могут передавать вирус человеку.

В качестве меры предосторожности владельцам животных рекомендуется часто мыть руки, в том числе до контактов с питомцами и после них.

Случаи заражения кошек и других животных выявлялись во многих странах. При этом ученые, изучившие распространение коронавируса у кошек в китайском Ухане, полагают, что инфекция вряд ли может вызывать эпидемию среди этих питомцев.-0-