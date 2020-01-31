В Великобритании подтверждены первые два случая коронавируса нового типа

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые два случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV подтвердили в Великобритании. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство здравоохранения Соединенного королевства.

Уточняется, что заболевшие члены одной семьи. Британские власти пока не сообщают подробностей об инфицированных и о том, где им оказывают помощь.

"Национальная система здравоохранения очень хорошо к этому подготовлена и умеет бороться с инфекционными заболеваниями, - сказал глава медицинской службы Англии Крис Уитти. - Сейчас мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее установить, с кем контактировали пациенты, с целью предотвращения распространения инфекции". Также он отметил, что Великобритания тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом, чтобы быть готовой к любому развитию ситуации.

Сейчас в Великобританию направляется самолет из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения вируса. На борту находятся 83 британца и 27 граждан других стран. Все находящиеся на борту люди будут изолированы на две недели в больнице.

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших достигло почти 10 тыс. При этом, как сообщает ТАСС, глава комиссии по борьбе с коронавирусом пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань заявил, что заражение пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, может происходить повторно. 30 января ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения.-0-