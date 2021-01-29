В Великобритании построят первый в мире аэропорт для беспилотников

Скриншот из видео Euronews
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в мире аэропорт для беспилотников построят в Великобритании вблизи города Ковентри, сообщает Euronews.
Власти страны выделят финансирование на создание центра, который, как ожидается, будет обслуживать грузовые и пассажирские перевозки с помощью беспилотных летательных аппаратов.
"Возникла новая форма воздушных перевозок, для которой требуется своя инфраструктура. У пассажиров должна быть возможность приехать, забронировать рейс, пройти в салон пассажирского аэротакси" - сказал председатель компании Urban Airport Рики Сандху.
Создатели проекта подчеркивают, что беспилотники работают на электромоторах и не вырабатывают углекислый газ. Ожидается, что в ближайшие пять лет в мире будет построено около 200 подобных аэропортов, а беспилотные воздушные перевозки станут привычным явлением.-0-