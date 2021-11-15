В Великобритании повысили уровень угрозы терактов после взрыва автомобиля в Ливерпуле

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до серьезного после взрыва автомобиля в Ливерпуле. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, сообщает Reuters.

По словам главы ведомства, это означает, что новые теракты в стране "весьма вероятны".

Как сообщает ТАСС, взрыв такси возле больницы в Ливерпуле, который произошел вчера, был квалифицирован как теракт. В результате взрыва погиб сам террорист, а также пострадал водитель транспортного средства. В рамках расследования были задержаны четверо мужчин, которые являются предполагаемыми сообщниками террориста.

Власти Ливерпуля отметили, что избежать большого числа жертв удалось благодаря действиям таксиста Дэвида Перри, который при подъезде к больнице, заметив странное поведение пассажира, запер его в автомобиле. Сам Перри успел выскочить из такси за несколько мгновений до взрыва. Сразу после инцидента он в связи с полученными травмами был госпитализирован, однако позже его выписали из медучреждения.

Утверждается, что целью атаки неизвестных стало здание, находящееся рядом с медучреждением, так как там находится большое количество мирных жителей и военных.-0-