В Великобритании предложили увеличить пенсионный возраст до 75 лет

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимый исследовательский центр Centre for Social Justice (CSJ) предложил увеличить пенсионный возраст в Великобритании до 75 лет, сообщает британское издание The Independent .

Согласно последнему отчету исследовательского центра, такое решение будет способствовать росту экономики страны. Организация предлагает к 2028 году увеличить пенсионный возраст до 70 лет, а к 2035 году - до 75. При этом в 2017 году правительство объявило о планах увеличения пенсионного возраста до 68 лет между 2037 и 2039 годами.

В документе также говорится о том, что более продолжительная работа будет способствовать улучшению здоровья и благополучия пожилых работников, увеличению накоплений и обеспечению полноценного функционирования государственных служб для всех.

Кроме того, такое решение сможет улучшить медицинскую поддержку, обеспечить расширенный доступ к гибкой работе и предоставить широкие возможности для обучения. Увеличивая пенсионный возраст, правительство хочет помочь людям оставаться на оплачиваемой работе, а также принимать обоснованные долгосрочные финансовые решения.-0-