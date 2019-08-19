В Великобритании предложили увеличить пенсионный возраст до 75 лет

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимый исследовательский центр Centre for Social Justice (CSJ) предложил увеличить пенсионный возраст в Великобритании до 75 лет, сообщает британское издание
Согласно последнему отчету исследовательского центра, такое решение будет способствовать росту экономики страны. Организация предлагает к 2028 году увеличить пенсионный возраст до 70 лет, а к 2035 году - до 75. При этом в 2017 году правительство объявило о планах увеличения пенсионного возраста до 68 лет между 2037 и 2039 годами.
В документе также говорится о том, что более продолжительная работа будет способствовать улучшению здоровья и благополучия пожилых работников, увеличению накоплений и обеспечению полноценного функционирования государственных служб для всех.
Кроме того, такое решение сможет улучшить медицинскую поддержку, обеспечить расширенный доступ к гибкой работе и предоставить широкие возможности для обучения. Увеличивая пенсионный возраст, правительство хочет помочь людям оставаться на оплачиваемой работе, а также принимать обоснованные долгосрочные финансовые решения.-0-
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