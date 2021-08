В Великобритании призвали снять с должности главу МИД из-за его отпуска во время афганского кризиса

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лейбористы и либерал-демократы призвали снять с должности главу МИД Великобритании из-за скандала с его отпуском на Крите во время афганского кризиса, сообщает газета The Guardian.По информации издания, отставку министра поддержал даже ряд его однопартийцев-консерваторов.Сообщается, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб остался отдыхать в пятизвездочном отеле на острове Крит во время разворачивающегося кризиса в Афганистане и прибыл в Великобританию только рано утром в понедельник, уже после захвата Кабула талибами. Один из депутатов-консерваторов сказал, что "не вернуться домой было его самой большой ошибкой". Отмечается также, что Доминик Рааб передоверил важные переговоры об эвакуации бывших британских военных переводчиков своему помощнику.В свою очередь Доминик Рааб утверждает, что, будучи в отпуске, он поддерживал контакты с коллегами и иными официальными лицами и заявил, что не будет уходить в отставку. По словам источников The Guardian, глава МИД отказывался от контактов практически по любому поводу.По данным газеты The Times, в отпуске также находятся ключевые чиновники Великобритании, отвечающие за эвакуацию людей из Афганистана. Среди них заместитель министра иностранных дел Филип Бартон, заместитель министра внутренних дел Мэтью Райкрофт и заместитель министра обороны Дэвид Уильямс.-0-