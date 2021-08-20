В Великобритании призвали снять с должности главу МИД из-за его отпуска во время афганского кризиса

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лейбористы и либерал-демократы призвали снять с должности главу МИД Великобритании из-за скандала с его отпуском на Крите во время афганского кризиса, сообщает газета The Guardian.
По информации издания, отставку министра поддержал даже ряд его однопартийцев-консерваторов.
Сообщается, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб остался отдыхать в пятизвездочном отеле на острове Крит во время разворачивающегося кризиса в Афганистане и прибыл в Великобританию только рано утром в понедельник, уже после захвата Кабула талибами. Один из депутатов-консерваторов сказал, что "не вернуться домой было его самой большой ошибкой". Отмечается также, что Доминик Рааб передоверил важные переговоры об эвакуации бывших британских военных переводчиков своему помощнику.
В свою очередь Доминик Рааб утверждает, что, будучи в отпуске, он поддерживал контакты с коллегами и иными официальными лицами и заявил, что не будет уходить в отставку. По словам источников The Guardian, глава МИД отказывался от контактов практически по любому поводу.
По данным газеты The Times, в отпуске также находятся ключевые чиновники Великобритании, отвечающие за эвакуацию людей из Афганистана. Среди них заместитель министра иностранных дел Филип Бартон, заместитель министра внутренних дел Мэтью Райкрофт и заместитель министра обороны Дэвид Уильямс.-0-
По информации издания, отставку министра поддержал даже ряд его однопартийцев-консерваторов.
Сообщается, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб остался отдыхать в пятизвездочном отеле на острове Крит во время разворачивающегося кризиса в Афганистане и прибыл в Великобританию только рано утром в понедельник, уже после захвата Кабула талибами. Один из депутатов-консерваторов сказал, что "не вернуться домой было его самой большой ошибкой". Отмечается также, что Доминик Рааб передоверил важные переговоры об эвакуации бывших британских военных переводчиков своему помощнику.
В свою очередь Доминик Рааб утверждает, что, будучи в отпуске, он поддерживал контакты с коллегами и иными официальными лицами и заявил, что не будет уходить в отставку. По словам источников The Guardian, глава МИД отказывался от контактов практически по любому поводу.
По данным газеты The Times, в отпуске также находятся ключевые чиновники Великобритании, отвечающие за эвакуацию людей из Афганистана. Среди них заместитель министра иностранных дел Филип Бартон, заместитель министра внутренних дел Мэтью Райкрофт и заместитель министра обороны Дэвид Уильямс.-0-