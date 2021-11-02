В Великобритании продают ядерный бункер с элитными квартирами

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании продается ядерный бункер, внутри которого расположены квартиры премиум-класса. Цена необычного жилья – 136 млн рублей, передает "МИР24".

Бункер находится в деревне Мистли, графство Эссекс. В конце месяца квартиры будут выставлены на аукцион.

Во всех помещениях сохранились оригинальные защитные двери и стены. В самих квартирах сделан дизайнерский ремонт: ванные из итальянского мрамора, гранитные столешницы и полы с подогревом.

Защитное сооружение было построено в 1951 году во время холодной войны. В случае нападения бункер был бы узлом связи и защищал бы правительственных чиновников. Снаружи он покрыт танковой броней и железобетонными стенами толщиной 60 см.-0-