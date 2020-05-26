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26 мая 2020, 00:30

В Великобритании продолжают смягчать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса

Фото ТАСС
Фото ТАСС
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании поэтапно отменяют ограничения в связи с пандемией. С 1 июня планируют разрешить работу рынков на открытом воздухе и автомобильных салонов. Непродовольственные магазины откроются в Великобритании с 15 июня, на втором этапе ослабления карантина. Об этом объявил на брифинге премьер-министр Борис Джонсон, передает ТАСС.

"Мы намерены позволить рынкам на открытом воздухе, а также автомобильным салонам открыться с 1 июня. Затем, с 15 июня, мы намерены позволить всем магазинам, не торгующим предметами первой необходимости, от универмагов до небольших независимых магазинов, заново открыться", - цитирует ТАСС слова премьер-министра.

Вчера Джонсон подтвердил, что с 1 июня к учебе вернутся дети из подготовительных, первых и последних (шестых) классов начальной школы. С 15 июня планируется вернуть в школы учеников десятых и двенадцатых классов, которым вскоре предстоят экзамены.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина: людям было разрешено заниматься спортом на улице, загорать, ездить на автомобиле к удаленным местам досуга. На работу вышли сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности. Третий этап начнется с июля - откроются рестораны, пабы, отели, парикмахерские и салоны красоты.-0-

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