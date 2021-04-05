В Великобритании прошли акции протеста против поправок в уголовное законодательство

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании прошли очередные демонстрации против поправок в уголовное и полицейское законодательство, предложенных парламенту правительством премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Euronews.

Манифестации под лозунгом Kill the Bill ("Убей билль") проходят в стране каждые выходные с 21 марта. Новые законы будут действовать главным образом в Англии и Уэльсе, но отчасти коснутся Шотландии и Северной Ирландии.

Билль, текст которого насчитывает 300 страниц, среди прочего максимально (до пожизненного заключения) ужесточает наказание за такие преступления, как умышленное убийство ребенка, убийство в результате наезда на автомобиле, вводит 10-летнее лишение свободы за осквернение памятников.

Однако протесты британцев вызывают статьи законопроекта, дающие широкие права полиции по разгону и задержанию участников уличных манифестаций и предусматривающие до 10 лет лишения свободы для участников демонстраций, если они, например, повредили чью-либо собственность или причинили "серьезное раздражение или неудобство" некоторой части общества.

Авторы законопроекта настаивают на том, что билль сделает решения полиции и судей по делам об уличных протестах более предсказуемыми, так как нынешнее английское право регулирует этот вопрос очень неопределенно.-0-