В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделение по борьбе с терроризмом полиции Великобритании расследует нападения на пять мечетей Бирмингема, сообщает
Полиция британского Бирмингема (графство Уэст-Мидлендс) получила 21 марта сообщения о погромах в пяти мечетях города. Прибывшие на место происшествий сотрудники полиции зафиксировали практически идентичные последствия нападений - во всех мечетях были разбиты окна. Камеры наблюдения зафиксировали нападавшего, который разбивал окна кувалдой. Подозреваемый пока не задержан, его мотивы неизвестны.
Расследованием происшествий занялись сотрудники бирмингемского подразделения по борьбе с терроризмом. В мечетях города сегодня будут усилены меры безопасности. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид назвал акты вандализма глубоко тревожными.
Представители мусульманской общины в Бирмингеме рассказали
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