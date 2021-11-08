В Великобритании разработали ПЦР-тест для определения штаммов коронавируса

8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Британские ученые разработали метод, позволяющий точно обнаружить разные варианты коронавируса или линии происхождения SARS-CoV-2 в образцах, взятых из носоглотки, сообщает "МИР24".
Авторы исследования разработали метод количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Его особенность состоит в том, что он в реальном времени может найти варианты вируса даже в образцах, где наблюдается низкий уровень вирусной РНК.
Исследователи назвали новый метод аллель-специфической зондовой ПЦР. С помощью него было проверено порядка 1000 образцов данных инфицированных людей. Тестирование показало мутации, которые характерны для "альфа"- и "гамма"-вариантов COVID-19.
Точность нового метода, как заверяют ученые, оказалась выше обычного ПЦР-теста, он показал 100-процентную чувствительность для "альфа"-варианта, а для варианта "гамма" эти параметры составили 90–100%.
Еще одно достоинство метода в том, что он легко модифицируется для нахождения новых вариантов коронавируса в будущем.