В Великобритании рекомендовали магазинам сделать запасы продуктов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании рекомендовали супермаркетам создать запасы продовольствия, если соглашение о свободной торговли с ЕС не будет заключено. Об этом 13 декабря сообщила газета The Sunday Times.

По ее информации, кроме продовольствия, магазинам и аптекам предписано обеспечить шестинедельный запас лекарств, медицинских приборов и вакцин. По сообщению газеты, обеспечение запасов необходимо, так как после объявления о провале переговоров по торговой сделке среди населения может возникнуть паника.

11 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что позиции ЕС и Великобритании остаются фундаментально разными по ряду вопросов. Она заявила, что крайний срок для завершения переговоров о свободной торговле - это 13 декабря. Пока и Брюссель и Лондон утверждают, что не будут пытаться вновь отсрочить завершение переговоров.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.-0-