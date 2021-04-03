В Великобритании семеро привитых AstraZeneca умерли после образования у них тромбов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь жителей Великобритании, привившихся вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, умерли после образования у них тромбов. Телеканал Sky News обнародовал эту информацию сегодня со ссылкой на Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства.

Ранее агентство информировало, что в период до 24 марта включительно в стране было получено 22 сообщения о случаях тромбоза синусов твердой мозговой оболочки и восемь сообщений о других случаях тромбообразования на фоне тромбоцитопении. При этом медицинские власти заявили, что пока нет данных, которые бы свидетельствовали о возможной взаимосвязи между применением оксфордского препарата и образованием тромбов. Всего, по состоянию на 24 марта, жителям королевства было введено 18,1 млн доз вакцины компании AstraZeneca.

"Польза от применения вакцин от COVID-19 AstraZeneca в вопросе предотвращения заражения и заболевания в тяжелой форме по-прежнему перевешивает любые риски", - подчеркнула глава MHRA Джун Рейн.

В то же время регулятор пока не получал информации о похожих случаях образования тромбов среди привитых вакциной американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, которая используется в стране не так широко, как препарат компании AstraZeneca.

В марте некоторые государства после сообщений о летальных исходах в результате образования тромбов в сосудах головного мозга среди людей, получивших вакцину от AstraZenecа, временно приостановили использование препарата. Большинство из них начали вновь применять британскую вакцину после того, как MHRA и Европейское агентство лекарственных средств объявили о ее безопасности и эффективности. В самом Соединенном Королевстве использование вакцины не останавливалось.-0-