В Великобритании ученые призвали не вводить карантин из-за COVID-19

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа британских ученых призвала власти страны отказаться от ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, чтобы население могло выработать коллективный иммунитет к COVID-19. Декларация, подписанная представителями университетов Оксфорда, Ноттингема, Эдинбурга, Эксетера, Кембриджа, Сассекса и Йорка, призывает вернуть страну к нормальной жизни, сообщает РИА Новости.

"Наиболее деликатный подход основан на балансе между рисками и преимуществами достижения коллективного иммунитета - следует позволить всем, у кого риск смерти (от коронавируса и его последствий) минимален, жить нормальной жизнью и выработать иммунитет естественным путем. При этом необходимо поместить под лучшую защиту тех, кто находится в группе риска. Мы называем это сфокусированной защитой", - говорится в декларации.

Ученые настаивают, что практика локдаунов, когда людям предписывалось не выходить из дома, не встречаться, а магазины, общепит и сфера услуг закрывались, негативно сказывается на общественном здоровье. "Это оказывает разрушительный краткосрочный и долгосрочный эффект на общественное здоровье", - отмечают ученые.

В частности, строгий карантин, по мнению авторов декларации, снижает объемы детской вакцинации, ухудшает ситуацию с кардиоваскулярными заболеваниями, уменьшает количество скрининговых процедур в онкологии и ухудшает психическое здоровье населения. Из-за этого, отмечается в декларации, на несколько будущих лет увеличиваются показатели смертности, прежде всего среди работоспособного населения и молодежи.

Вместе с тем ученые подчеркивают, что те, кто относится к категории уязвимых перед коронавирусом (старшее поколение, люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями, те, кто проходит иммуноподавляющую терапию и пережившие пересадку органов), возможно, должны подпадать под строгие ограничения.

Количество новых заражений коронавирусом в Великобритании в последние недели постоянно растет, накануне было зарегистрировано более 14 тыс. случаев заболевания за сутки. Власти заявляют о второй волне пандемии и рассматривают возможность ужесточения карантина и введения частичного локдауна.-0-