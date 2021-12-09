В Великобритании в октябре в очереди нуждающихся в стационарном лечении было 6 млн человек

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордные 6 млн граждан Великобритании в октябре ожидали своей очереди для прохождения стационарного лечения в больницах, что стало самым высоким показателем с момента начала ведения в 2007 году подобной статистики, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Evening Standard.

Издание указывает, что очередь из пациентов непрерывно росла с мая 2020 года, когда в ней находились 3,8 млн человек. Кроме того, более 10 тыс. человек в октябре провели в ожидании приема врача в отделениях неотложной медицинской помощи более 12 часов, что на 37% выше, чем годом ранее.

Как ранее сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование Британской медицинской ассоциации, английская служба здравоохранения испытывает нехватку кадров.-0-