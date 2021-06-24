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24 июня 2021, 10:03

В Великобритании вакцинация от COVID-19 позволила избежать 14 тыс. смертей

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская программа вакцинации населения от коронавируса к настоящему моменту позволила избежать примерно 14 тыс. смертей и более 45 тыс. госпитализаций. Об этом объявил заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Надим Захави, отвечающий за осуществление программы, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление прозвучало на фоне обнародованной ранее информации, что за последние сутки в стране было выявлено свыше 16 тыс. случаев COVID-19, что стало наибольшим показателем с 6 февраля. Число госпитализаций также растет, однако, по словам Надима Захави, около 60% пациентов составляют жители страны, пока не получившие прививок. Кроме того, в больницы сейчас попадает меньше людей, чем при сравнимом уровне заболеваемости до начала массовой вакцинации.

"Мы точно знаем, и вы знаете тоже, что вакцины меняют ситуацию. Они то, что позволит нам преодолеть пандемию. Последние данные показывают, что программа вакцинации позволила спасти больше 14 тыс. жизней, и теперь я также могу сказать, что лишь в Англии благодаря ей также удалось избежать 44,5 тыс. случаев госпитализации. Если вы посмотрите на данные тех, кого госпитализируют, вы четко увидите, что программа работает", - сказал Надим Захави.

Он подчеркнул, что меньше 10% госпитализированных получили обе прививки, которые в настоящий момент делаются в стране с интервалом в восемь недель.

Согласно последним данным, в королевстве люди старше 65 лет составляют меньше четверти госпитализированных, тогда как на пике второй волны эпидемии (в январе) их было около 60%. Вакцинация в Великобритании была начата с наиболее пожилых и уязвимых для вируса жителей страны, а очередь на прививку для лиц моложе 30 лет подошла лишь в начале июня. В общей сложности в больницах страны с COVID-19 сейчас находятся около 1,5 тыс. человек. В мае этот показатель находился на отметке в 900 человек, а в январе достигал 4,2 тыс.

Отмечаемый с мая быстрый рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса стал причиной того, что правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако в начале прошлой недели "день свободы" был перенесен на 19 июля.

По обновленным данным на 23 июня, 82,5% совершеннолетних жителей королевства (43,4 млн человек) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты уже 60,3% взрослых британцев - почти 31,7 млн человек. Британские медицинские службы подчеркивают, что вакцины демонстрируют высокую эффективность против индийского штамма и в подавляющем большинстве случаев предотвращают развитие тяжелых форм болезни, если заражение все-таки произошло.

По словам Надима Захави, в стране есть те, кто по разным причинам опасается делать прививку, однако правительство целенаправленно проводит разъяснительную работу среди населения. Он также сообщил, что на этой неделе представители властей, эксперты и медики обсудят способы увеличить долю вакцинированных в Лондоне, где особенно много тех, кто пока не сделал прививку. Доля сомневающихся в Великобритании особенно высока среди представителей этнических меньшинств, однако Надим Захави подчеркнул, что за последние месяцы многих членов афро-карибской, пакистанской и бангладешской общин удалось переубедить.-0-

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