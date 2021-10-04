В Великобритании военные начали доставлять топливо на АЗС

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские военнослужащие начали доставлять топливо на автозаправочные станции страны в связи с острой нехваткой водителей бензовозов, сообщает Reuters.

Как передают РИА Новости, власти Великобритании приняли решение направить 200 военных на оказание помощи для поставок топлива на бензоколонки, из них 100 - водители бензовозов.

В Ассоциации розничных торговцев бензином заявили, что около 22% заправочных станций в Лондоне все еще остаются без топлива, а исполнительный директор ассоциации Гордон Балмер сказал, что для восстановления нормального уровня запасов может потребоваться от недели до 10 дней.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании привело армию в состояние повышенной готовности, чтобы справиться с охватившим страну топливным кризисом.

Британские власти заявляют, что проблем с топливом в стране нет, а кризис вызван острой нехваткой водителей бензовозов, которая наблюдается в стране уже несколько месяцев. По оценкам организации Freight UK, представляющей индустрию грузовых перевозок, основные причины возникшей ситуации - выход Великобритании из ЕС, изменения системы налогообложения заработков водителей, пандемия COVID-19 и несоответствие уровня зарплаты сложным рабочим условиям.-0-