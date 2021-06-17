В Великобритании впервые с февраля выявили более 10 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании превысило отметку в 10 тыс. за сутки впервые с февраля. Об этом свидетельствует официальная статистика, сообщает ТАСС.

За последние 24 часа в стране отмечены 11 007 новых случаев передачи инфекции. Это самый большой показатель с 19 февраля. Всего же за последние семь дней число случаев заражения выросло на 33,7% по сравнению с предыдущим аналогичным отрезком времени. Общее количество инфицированных в Великобритании с начала пандемии в марте прошлого года превысило 4,6 млн.

За последние сутки от вызванных коронавирусом осложнений в Соединенном Королевстве умерли 19 человек. Это самое большое число с 11 мая. Всего же, согласно правительственным данным, от COVID-19 в стране умерли 127 945 человек.

Главная причина ухудшения эпидситуации - стремительный рост числа новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ). К настоящему моменту данный штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал в королевстве доминирующим и выявляется более чем у 90% инфицированных. На этом фоне британское правительство решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако в начале этой недели "день свободы" был перенесен на 19 июля.

В связи с этим власти решили ускорить вакцинацию населения и сократить до восьми недель промежуток между первым и вторым уколом. К настоящему моменту свыше 80% совершеннолетних жителей королевства (42,2 млн человек) получили первую дозу вакцины от COVID-19. Полностью привиты 58,2% взрослых британцев - почти 31 млн человек.-0-