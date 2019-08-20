В Великобритании выпустили из тюрьмы убийцу-каннибала

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 60-летний британец Пол Дюрант, который в 2004 году убил и, вероятно, съел женщину, вышел на свободу и теперь живет в Лондоне, сообщает Mirror .

В 2004 году Дюрант признал вину в исчезновении своей подруги, 41-летней Карен Даррелл. По его словам, он забил ее до смерти, а после этого расчленил и частично съел. В квартире, где, как рассказал Дюрант, было совершено преступление, обнаружили нож, пилу и много крови, но тело самой женщины так и не нашли.

Дюрант, бывший героинозависимый, скрывался от британского правосудия в Испании и был виновен еще в двух случаях ограбления. В Испании его приговорили к 12 годам тюремного заключения за жестокое убийство, но в 2010 году передали британским властям. Там он пробыл за решеткой еще почти девять лет.

Однако примерно месяц назад убийца вышел на свободу и сейчас проживает в районе Тауэр-Хамлетс на востоке Лондона.-0-