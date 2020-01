В Великобритании выпустили монету в честь группы Queen

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский Королевский монетный двор (The Royal Mint) выпустил памятную монету в честь группы Queen, сообщает Reuters.

В официальном Twitter-аккаунте The Royal Mint сегодня опубликовали видеопрезентацию новой монеты. В ролике задействован Брайан Мэй - гитарист группы Queen, автор многих хитов коллектива. Он отметил, что впервые в истории Великобритании королева размещена с обеих сторон монеты: "На одной стороне - изображение королевы (Елизаветы II), а на другой - Queen (англ. "королева"). Такого раньше не было!"

На монете, выпущенной 20 января, также изображены логотип Queen и легендарные инструменты музыкантов группы: рояль Bechstein, который Фредди Меркьюри использовал при записи и исполнении композиции Bohemian Rhapsody, гитара Red Special Брайана Мэя, барабан Ludwig Роджера Тейлора и бас-гитара Fender Precision Джона Дикона.

Монета доступна в различных исполнениях. Цена в зависимости от размера и материала изготовления варьируется от 13 до 2020 фунтов стерлингов.

Памятная монета Queen является первой в коллекции "Легенды музыки". Это новая серия The Royal Mint, призванная отдать дань уважения группам и артистам, чей стиль и звучание стали определяющими в каждом из прошедших десятилетий. Как говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Королевского монетного двора, Queen является одной из самых знаковых рок-групп всех времен. Этот коллектив, основанный в Лондоне в начале 1970-х годов, дополнил и переосмыслил звучание хард-рока, обогатив его тональностью поп-музыки. Среди наиболее популярных песен группы - "We Will Rock You", "We Are the Champions", "The Show Must Go On", "I Want to Break Free", "A Kind of Magic".-0-