В Великобритании выпустят монету в честь Brexit

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид разрабатывает планы по миллионам памятных монет в 50 пенсов, которые будут выпущены, когда Британия покинет Европейский Союз в конце октября этого года, сообщает BBC .

Его предшественник Филипп Хаммонд планировал коллекционную версию монеты. Джавид надеется отчеканить монету, которая будет в массовом обращении. В октябре 2018 года Хаммонд объявил о планах выпустить около 10 000 монет, которые будут проданы коллекционерам по 10 фунтов каждая.

Новые монеты будут иметь тот же дизайн, с надписью "Мир, процветание и дружба со всеми народами", но будут обновлены новой датой выхода из ЕС.

Монета в 50 пенсов была отчеканена, когда Великобритания присоединилась к Европейскому Экономическому Сообществу в 1973 году и когда страна председательствовала в ЕС в 1998 году.-0-