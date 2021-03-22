В Великобритании за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса

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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Великобритании за сутки увеличилось на 5312 и достигло 4 296 583. Такую информацию сообщает RT.
Отмечается, что 126 155 пациентов с COVID-19 в Великобритании скончались.
Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не нашло связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у получивших её людей. Агентство рекомендовало продолжить еe использование.-0-