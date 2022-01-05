В Великобритании за сутки выявили рекордные 218,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании за сутки выявили 218,7 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии, сообщает ТАСС.

Предыдущий рекорд - чуть более 189,8 тыс. - был зафиксирован 31 декабря. На протяжении последних двух недель в Великобритании регистрируют более 100 тыс. заражений в сутки. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 50,1%.

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне быстрого распространения в стране омикрон-штамма, он уже стал доминирующим. Власти делают упор на ревакцинацию населения. Бустерную прививку уже сделали почти 60% жителей старше 12 лет. Причем обе дозы препарата получили 82,6% британцев, один компонент - 90,1%.-0-