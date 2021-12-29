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29 декабря 2021, 22:35

В Великобритании за сутки выявлены максимальные 183 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Скриншот видео
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29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве за сутки составило 183 037, что стало новым антирекордом с момента начала пандемии. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации.

Предыдущий антирекорд - 129,4 тыс. случаев - был зарегистрирован во вторник. Всего за последние восемь дней суточное число случаев заражения коронавирусом семь раз превышало 100 тыс. За последнюю неделю количество случаев инфицирования выросло на 41,4% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Общее число случаев заражения с начала пандемии в королевстве приблизилось к 12,6 млн.

Статистика включает данные за последние пять дней по Северной Ирландии, которые не поступали из-за отмечавшегося в стране Рождества. За это время в Ольстере зарегистрированы почти 23 тыс. случаев передачи инфекции. В Англии за сутки инфекция обнаружена у 138,3 тыс. человек, в Шотландии - у 15,9 тыс., в Уэльсе - у 5,9 тыс.

Число смертей от коронавирусной инфекции за сутки составило 57. Для сравнения: днем ранее сообщалось о 18 летальных исходах, а за день до этого - о 143. В общей сложности в Великобритании умерли более 148 тыс. человек в течение 28 дней после того, как результаты их тестов на коронавирус оказались положительными. Заболевание упоминается в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) у 171,8 тыс. жителей, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Власти делают упор на ревакцинацию населения. Бустерную прививку уже сделали 57,5% британцев старше 12 лет (33,1 млн человек). 82,3% (47,3 млн) жителей королевства старше 12 лет получили обе дозы препарата, а 89,9% (51,7 млн) - одну дозу.-0-

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