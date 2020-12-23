В Великобритании за сутки зафиксировали рекордные 39,2 тыс. случаев заражения COVID-19

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 39,2 тыс – это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает ТАСС. Как свидетельствуют данные, опубликованные 23 декабря на сайте правительственной информации, антирекорд фиксируется в королевстве вторые сутки подряд.

Днем ранее в стране было зарегистрировано более 36,8 тыс случаев заражения. Число смертей за последние сутки составило 744 (691 за 22 декабря). Это самый высокий суточный прирост с 29 апреля. В общей сложности в Великобритании умерли свыше 69 тыс пациентов с COVID-19, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок.

Новый вариант коронавируса начинает доминировать среди выявляемых случаев заражения - в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него сейчас приходится большая часть новых заболевших. Более 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили о том, что временно прекратят пассажирское авиасообщение с Великобританией.

23 декабря Хэнкок, объявляя об ужесточении коронавирусных ограничений, проинформировал об обнаружении в стране еще одного нового штамма коронавируса, который был завезен из ЮАР. Глава британского Минздрава уточнил, что южноафриканская разновидность передается еще быстрее, чем ранее выявленный в королевстве вариант вируса.-0-