В Великобритании за время пандемии число рабочих мест сократилось на 819 тыс.

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление национальной статистики Великобритании подсчитало, что за время пандемии число оплачиваемых рабочих мест в стране сократилось на 819 тыс., сообщает ВВС.

По данным ведомства, больше всего пострадал гостиничный бизнес, на который приходится треть потерь рабочих мест, за ним следует розничная торговля. В то же время в сфере здравоохранения и социального обеспечения было создано дополнительно 74 342 рабочих места.

В третьем квартале текущего года также зафиксирован рекордный рост безработицы - до 4,9%. Это связано с тем, что компании в этот период начали массовые увольнения сотрудников.

Несмотря на то, что начало вакцинации от коронавируса породило некоторый оптимизм в обществе, эксперты прогнозируют, что следующие несколько месяцев экономически будут очень трудными для страны, а безработица продолжит расти.-0-