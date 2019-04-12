В Великобритании за выгул собак без пакетов грозит штраф до 1000 фунтов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании за выгул собак без санитарных пакетов грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов (около $1300), сообщает британское издание The Sun .

Ранее британцев наказывали только за то, что они не убирали за своими питомцами во время прогулки. Известен случай, когда мужчина заплатил 1500 фунтов за то, что не поддерживал чистоту в своем собственном саду.

Сегодня у владельцев собак могут потребовать, чтобы они предъявили санитарные пакеты. При этом количество пакетов, которые необходимо иметь при себе, устанавливается местными советами и отличается в разных регионах страны.

Нарушителям закона грозит штраф в размере 100 фунтов стерлингов. При повторном нарушении британцы будут обязаны оплатить уже не 100, а 1000 фунтов.

Владельцы собак в Англии, Шотландии и Уэльсе также могут быть оштрафованы на 100 фунтов, если их питомец не имеет микрочипа. Чипировать своих питомцев необходимо до того, как им исполнится 8 месяцев.

В Великобритании также действует строгий закон в отношении владельцев собак опасных пород. Если такое животное нападет на человека, то его хозяину грозит до 14 лет тюрьмы.-0-