В Великобритании за выгул собак без пакетов грозит штраф до 1000 фунтов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании за выгул собак без санитарных пакетов грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов (около $1300), сообщает британское издание
Ранее британцев наказывали только за то, что они не убирали за своими питомцами во время прогулки. Известен случай, когда мужчина заплатил 1500 фунтов за то, что не поддерживал чистоту в своем собственном саду.
Сегодня у владельцев собак могут потребовать, чтобы они предъявили санитарные пакеты. При этом количество пакетов, которые необходимо иметь при себе, устанавливается местными советами и отличается в разных регионах страны.
Нарушителям закона грозит штраф в размере 100 фунтов стерлингов. При повторном нарушении британцы будут обязаны оплатить уже не 100, а 1000 фунтов.
Владельцы собак в Англии, Шотландии и Уэльсе также могут быть оштрафованы на 100 фунтов, если их питомец не имеет микрочипа. Чипировать своих питомцев необходимо до того, как им исполнится 8 месяцев.
В Великобритании также действует строгий закон в отношении владельцев собак опасных пород. Если такое животное нападет на человека, то его хозяину грозит до 14 лет тюрьмы.-0-
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