В Великобритании зафиксирован антирекорд по заражениям коронавирусом за сутки

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 36,8 тыс. - это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительственной информации, сообщает ТАСС.

Днем ранее в королевстве было отмечено больше 33,3 тыс. случаев заражения. Предыдущий антирекорд - 35,9 тыс. случаев - был установлен 20 декабря.

За последние сутки умер 691 человек (по сравнению с 215 в понедельник) - это самый высокий суточный прирост с 25 ноября. В общей сложности в Великобритании умерли 68,3 тыс. заразившихся, это второй крупнейший показатель в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования превысило 2,11 млн. За последние семь дней количество выявляемых в стране случаев заражения выросло примерно на 60% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, предварительный анализ показывает, что вирус распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый вариант коронавируса начинает доминировать среди выявляемых случаев заражения. Так, в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него сейчас приходится большая часть новых заболевших. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией.

Более 30 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили, что временно прекратят пассажирское авиасообщение с Великобританией. При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.-0-