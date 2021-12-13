13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании зарегистрировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает телеканал Sky News.

"Мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом", - отметил Борис Джонсон.

До этого ни одно из государств, где был обнаружен штамм омикрон, не сообщало о летальных исходах от нового варианта заболевания.

Ранее власти Великобритании повысили степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого (всего пять) на фоне активного распространения штамма омикрон. О таком решении объявили главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Об обнаружении нового штамма объявили уже более 60 стран.-0-