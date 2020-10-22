В Великом Новгороде пассажир автобуса выстрелил в человека из-за просьбы надеть маску

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир автобуса в Великом Новгороде выстрелил из травматического пистолета в другого пассажира, который сделал мужчине замечание за отказ надеть маску или выйти из транспорта. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы УМВД России по Новгородской области.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть 21 октября."Полицейские выяснили, что один из пассажиров отказался выполнить требование кондуктора надеть средства индивидуальной защиты. После этого другой пассажир сделал замечание и попросил его выйти из автобуса, на что тот отреагировал агрессивно, несколько раз ударил мужчину по лицу, а затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация не потребовалась", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в Новгородской области работающих в сфере пассажирских перевозок предпринимателей из-за ситуации с COVID-19 обязали обеспечить оказание пассажирам услуг только при использовании пассажирами масок или респираторов.-0-