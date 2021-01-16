В Вене десятки тысяч противников коронавирусных ограничений вышли на демонстрацию

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонстрация противников коронавирусных ограничительных мер прошла сегодня в Вене. По данным организаторов, в акции приняли участие до 50 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Люди выступили против жесткого локдауна и ношения медицинских масок. Участники акции протеста собрались в центре города на площади Хельденплац с транспарантами и флагами, а затем прошли маршем по кольцевой улице Вены.

Полиция в связи с этим перекрыла проезд автотранспорта по центральным улицам. Противники коронавирусных мер не соблюдали социальную дистанцию и не носили медицинские маски, как это предусмотрено правилами проведения митингов.

Правительство Австрии провело встречу с ведущими экспертами в сфере здравоохранения для решения вопроса, будет ли после 24 января продлен жесткий карантин. Эксперты по результатам заседания заявили, что карантин следует продлить на две-три недели.

В Австрии с 26 декабря 2020 года до 24 января 2021 года введен третий жесткий локдаун. Закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания. В январе в стране начался второй этап бесплатного массового тестирования населения, а также массовая вакцинация от коронавируса.-0-