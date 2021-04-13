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13 апреля 2021, 09:58

В Вене продлен локдаун из-за коронавируса до 2 мая

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13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австрии продлили локдаун в Вене до 2 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает газета Nachrichten.

Мэр Вены Михаэль Людвиг объявил 12 апреля на пресс-конференции, что федеральная столица продлит изоляцию до 2 мая. Очные занятия в школах планируется начать на неделю раньше, 26 апреля. Изначально было объявлено об открытии 19 апреля.

По словам Людвига, больницы Вены находятся на пределе, в настоящее время в них проходят лечение 778 пациентов больных коронавирусной инфекцией, из них 245 находятся в отделениях интенсивной терапии. Он добавил, что возможно будет послабление мер с мая в сфере общественного питания.

С 1 апреля в трех частях Австрии, включая Вену, объявлен строгий карантин: закрыты торговые центры, непродовольственные магазины, салоны красоты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 12 апреля в Австрии зарегистрировано 578 950 случаев заражения COVID-19, умерли 9 706 человек.-0-

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