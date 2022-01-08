В Вене проходят протесты против обязательной вакцинации от COVID-19

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые акции протеста проходят в Вене против решения властей Австрии ввести обязательную вакцинацию от ковида с февраля, сообщает ТАСС.

Демонстранты в столице Австрии собрались на центральной площади Хельденплац у дворца Хофбург и пошли маршем по кольцевой улице Рингштрассе. Безопасность на митингах обеспечивают более 1 тыс. полицейских, над городом летают полицейские вертолеты. Движение наземного общественного и автомобильного транспорта парализовано из-за перекрытых дорог для прохода колонн демонстрантов.

Протесты в целом проходят мирно. Участники жгут файеры и дымовые шашки, бросают петарды. Происходят задержания отдельных агрессивных протестующих для проверки документов.

В конце 2021 года по всей Австрии в течение нескольких недель такие демонстрации уже собирали тысячи человек. Так, в Вене полиция насчитывала около 40 тыс. протестующих каждые выходные.-0-