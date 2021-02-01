В Вене прошли массовые протесты против карантинных мер

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вене в минувшие выходные около пяти тысяч человек вышли на улицы, протестуя против правительственных мер по борьбе с коронавирусом, сообщает Deutsche Welle.

Акция состоялась несмотря на введенный полицией запрет на массовые мероприятия в выходные дни. Многие демонстранты отказались от соблюдения санитарных предписаний. Сообщается, что среди вышедших на улицы граждан были сторонники неонацистских движений и лица, намеренно устраивающие беспорядки. После того как собравшиеся отказались расходиться и вместо этого направились маршем в сторону австрийского парламента, полиция начала проводить задержания.

Выйти на демонстрацию 31 января жителей Вены призвала праворадикальная "Австрийская партия свободы" - после того как власти отказали ей в праве провести в субботу, 30 января, протест против запрета на массовые мероприятия. Свое решение отказать в проведении акции полиция мотивировала опасностью распространения коронавируса.

Сегодня в Австрии действуют строгие карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В стране закрыты школы, тренажерные залы, культурные учреждения, а также большинство магазинов.-0-