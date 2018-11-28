В Вене воры вынесли из аукционного дома картину Ренуара

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое неизвестных украли из аукционного дома в Вене картину "Залив, море, зеленые скалы" кисти французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара. Об этом сообщает Associated Press.
По разным оценкам, украденное полотно оценивается в 120-160 тыс. евро. Кража случилась еще 26 ноября. Воры в аукционном доме Dorotheum сняли со стены зала на втором этаже картину и скрылись, используя три разных выхода из здания.
28 ноября австрийская полиция опубликовала фотографии похитителей.-0-
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