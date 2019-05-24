В Венесуэле более 20 заключенных погибли в колонии

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 23 заключенных погибли в результате беспорядков в колонии в городе Акаригуа штата Португеса на северо-западе Венесуэлы. Об этом сообщает газета
Для урегулирования ситуации были привлечены силы Боливарианской национальной полиции. О причине беспорядков не сообщается.
Пострадали по меньшей мере 14 работников пенитенциарного учреждения.-0-
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