В Венесуэле более 20 заключенных погибли в колонии

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 23 заключенных погибли в результате беспорядков в колонии в городе Акаригуа штата Португеса на северо-западе Венесуэлы. Об этом сообщает газета El Nacional .

Для урегулирования ситуации были привлечены силы Боливарианской национальной полиции. О причине беспорядков не сообщается.

Пострадали по меньшей мере 14 работников пенитенциарного учреждения.-0-