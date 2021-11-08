В Венесуэле будут вакцинировать от коронавируса детей старше 2 лет

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Венесуэлы начинает вакцинацию от коронавируса детей старше двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление в телеэфире президента республики Николаса Мадуро.

Сейчас в Венесуэле вакцинировано 70% населения. "Я должен сообщить, что в понедельник, 8 ноября, в Венесуэле начнется вакцинация детей старше двух лет", - сказал Николас Мадуро. Он отметил, что к 30 ноября планируется вакцинировать 80% населения, а к 31 декабря - 90%.

С начала пандемии в Венесуэле коронавирусом заразились более 412 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли от последствий заражения. Правительство использует для вакцинации препараты, полученные от России, Китая и Кубы.-0-