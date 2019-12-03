В Венесуэле из-за аварии без электричества остались 3,5 млн человек

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штат Сулия на северо-западе Венесуэлы, где проживают более 3,5 млн человек, остался без электроснабжения из-за аварии, сообщает Union Radio.

По информации национальной энергетической компании Corpoelec, подачу электроэнергии планируется восстановить в кратчайшие сроки.

В нынешнем году это не первый случай, когда Венесуэла сталкивается с проблемами в области энергоснабжения. Самая крупная авария произошла 7 марта, когда без электричества на несколько дней остались Каракас и большинство штатов.-0-