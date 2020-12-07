В Венесуэле на парламентских выборах побеждает пропрезидентская коалиция

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парламентских выборах в Венесуэле коалиция "Великий патриотический полюс", который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набирает 67,7% голосов, сообщает канал Telesur.

По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, на утро 7 декабря обработано 82% бюллетеней.

"За "Великий патриотический полюс" проголосовали 3 558 320 человек (67,7%). Далее идут оппозиционное объединение партий "Демократический альянс", которое набрало 944 665 голосов избирателей (17,95%), и "Альянс объединенная Венесуэла", за который проголосовали 220 502 избирателя (4,19%)", - озвучила предварительные итоги выборов президент венесуэльского (НИС) Индира Альфонсо.

Общая явка составила 31%.

Парламентские выборы состоялись в Венесуэле 6 декабря. Гражданам страны предстояло выбрать 227 членов однопалатной Национальной ассамблеи. На места в парламенте претендовали 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил. Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Вместе с тем отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.-0-