В Венесуэле начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венесуэле отобрали добровольцев для участия в клинических испытаниях российской вакцины "Спутник V" и приступили к их проведению. Об этом в среду заявил глава государства Николас Мадуро, сообщает ТАСС.

Власти республики отметили, что в ближайшее время в страну также прибудут несколько тысяч доз китайской вакцины. "Когда закончится третья фаза испытаний российской и китайской вакцины, будет получено разрешение от Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения приступить к массовой вакцинации. Я думаю, это будет апрель, но мне сказали, что, возможно, это произойдет раньше", - отметил Николас Мадуро.

Как сообщалось ранее, в начале октября Николас Мадуро заявил, что в испытаниях российской вакцины примут участие его сын и старшая сестра.-0-