В Венесуэле обнаружили три брошенных катера ВМС Колумбии с оружием

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные вооруженные силы Венесуэлы обнаружили на территории страны три брошенных катера ВМС Колумбии с оружием на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Венесуэлы.

"Сегодня, 9 мая, на реке Ориноко в муниципалитете Седеньо штата Боливар сотрудники Боливарианской национальной гвардии <...> обнаружили в заброшенном состоянии три скоростных катера <...> без экипажа, с эмблемами ВМС Колумбии, оснащенные пулеметами и с соответствующими боеприпасами", - цитирует ТАСС заявление, опубликованное на сайте Минобороны Венесуэлы.

Сообщается, что катера конфискованы.-0-