В Венесуэле предотвратили вторжение колумбийских наемников

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Венесуэлы сообщили, что им удалось предотвратить вторжение группы наемников со стороны Колумбии, целью которых был государственный переворот в Боливарианской Республике. Заявление сделал глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль во время выступления в Каракасе, сообщает ТАСС.

"Сегодня, 3 мая 2020 года, группа наемников-террористов из Колумбии попыталась осуществить вторжение через море с целью осуществления террористических актов в стране, убийства лидеров правительства Венесуэлы <...> и осуществления государственного переворота", - заявил министр, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Отмечается, что вторжение остановлено благодаря действиям Вооруженных сил Венесуэлы и правоохранительных органов.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.-0-