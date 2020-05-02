В Венесуэле в колонии погибли более 40 заключенных

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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 41 заключенный погиб и 50 ранены в ходе беспорядков в одной из колоний в городе Гуанаре штата Португеса на западе Венесуэлы. Об этом сообщает газета El Nacional.
По ее сведениям, группа заключенных попыталась прорваться за периметр колонии. В сотрудников правоохранительных органов заключенные бросили гранату, один из охранников пострадал. Также сообщается, что директор тюрьмы получил ножевые ранения.
Ранее сообщалось о 17 убитых и девяти раненых.-0-