В Венесуэле вакцинация населения от COVID-19 может начаться в апреле 2021 года

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая вакцинация населения Венесуэлы от коронавируса может начаться в апреле следующего года. Об этом заявил глава государства Николас Мадуро, сообщает ТАСС.

"Я рассчитал, что в лучшем случае в апреле мы сможем начать вакцинацию от коронавируса в Венесуэле", - сказал Николас Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению. Он подчеркнул, что вакцинация будет бесплатной.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. Глава государства 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. К настоящему времени в стране зарегистрировано 95 149 случаев заражения коронавирусом, количество смертей - 830.-0-