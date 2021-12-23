В Венесуэле зафиксированы первые случаи заражения омикрон-штаммом

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венесуэльские специалисты выявили семь первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики Николаса Мадуро.

В Венесуэле зарегистрированы первые семь случаев заражения штаммом омикрон в штатах Миранда, Лара и в столице Каракасе.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон".-0-