В Венеции отменили традиционный карнавал по причине коронавируса

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском регионе Венето объявили об отмене Венецианского карнавала, сообщает агентство DPA. Причиной отмены стала угроза распространения коронавируса.

По состоянию на 23 февраля, в Венеции зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом. Всего в северо-восточном регионе Венето пневмонией, вызванной коронавирусом, заболели 19 человек.

В Италии из-за коронавируса ввели карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, около 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов вынуждены остаться дома.-0-