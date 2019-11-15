15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венеции собирают пожертвования для восстановления затопленного города, сообщил в Twitter мэр города Луиджи Бруньяро.

"Венеция - гордость всей Италии и наследие каждого человека, уникальное для всего мира. Благодаря вашей помощи она может снова засиять", - написал Луиджи Бруньяро.

Как сообщает Euronews, под водой 70% всемирно известного туристического города. Луиджи Бруньяро считает, что ущерб от стихии составит 1 млрд евро и очевидно, что 20 млн евро, которые выделяет итальянское правительство, для восстановления будет недостаточно.

По оценке итальянских властей, площади Сан-Марко нанесен непоправимый вред. Вода стоит в кафедральном соборе Святого Марка, по всей Венеции затоплены не менее 50 церквей.-0-