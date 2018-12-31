В Венеции вводят новый налог для туристов

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Венеции в наступающем году планируют ввести новый налог для туристов, сообщает издание Deutsche Welle.
В 2019 году гости города будут платить от 2,5 до 5 евро за возможность сойти на берег. Сбор будет обязательным для пассажиров круизных лайнеров, прибывающих в порт Венеции. Потом налог станет действовать для всех туристов.
Сумма налога будет включена в стоимость билетов.-0-
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