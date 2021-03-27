В Венгрии зафиксирована максимальная смертность от COVID-19 с начала пандемии

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние сутки вследствие инфицирования коронавирусом умерли 275 жителей Венгрии, что является максимальным показателем с начала эпидемии. Как передает Укринформ, об этом сообщает Hungary Today.

Предыдущие пиковые показатели суточной смертности от коронавируса в стране были зафиксированы 23 и 25 марта. За прошедшие сутки в Венгрии выявили 11 265 случаев инфицирования COVID-19, а всего с начала эпидемии - 614 612, в том числе 19 499 летальных.

При этом, по последним данным, в Венгрии 1 803 533 человека получили первую дозу вакцины против коронавируса, а 594 662 - сделали обе прививки.-0-