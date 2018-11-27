В Верховной раде уточнили области введения военного положения

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Донецкой и Запорожской областях Украины так же будет введено военное положение. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную пояснительную записку к доработанному законопроекту о введении военного положения, опубликованную на сайте Верховной рады.

"Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории", - говорится в пояснительной записке.

26 ноября, выступая в Раде, президент Украины Петр Порошенко перечислил регионы, где будет введено военное положение, однако Донецкая и Запорожская области не были им упомянуты.-0-