В Верховной раде уточнили области введения военного положения

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Донецкой и Запорожской областях Украины так же будет введено военное положение. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную пояснительную записку к доработанному законопроекту о введении военного положения, опубликованную на сайте Верховной рады.
"Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории", - говорится в пояснительной записке.
26 ноября, выступая в Раде, президент Украины Петр Порошенко перечислил регионы, где будет введено военное положение, однако Донецкая и Запорожская области не были им упомянуты.-0-
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